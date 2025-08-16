Análise | Let Them Trade: Um jogo de construir cidades e perder-se nelas Quando penso em Let Them Trade, a primeira imagem que me vem à mente não é de castelos, nem de recursos amontoados em silos, nem de... Game Hall|Do R7 16/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Quando penso em Let Them Trade, a primeira imagem que me vem à mente não é de castelos, nem de recursos amontoados em silos, nem de cavaleiros rolando dados contra bandidos. Não.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este encantador jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Heartworm: Um mergulho dolorido no horror retrô cheio de saudade

Análise | A Dream About Parking Lots – Um sonho indie estranho

Análise | Ritual of Raven: análise mágica e fofa desse simulador de fazendinha bruxesca