Análise | Lost Twins 2: Quando dois irmãos se perdem em puzzles e a gente se perde junto Lost Twins 2… só de ler o nome já dá aquele quentinho no coração. Porque se perder junto de alguém sempre parece menos assustador,... Game Hall|Do R7 31/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 17h37 )

Game Hall

Lost Twins 2… só de ler o nome já dá aquele quentinho no coração. Porque se perder junto de alguém sempre parece menos assustador, né? (ou mais confuso, depende da pessoa). Aqui temos os gêmeos Abi e Ben, presos em cenários que parecem saídos de sonhos estranhos: um castelo gelado, uma floresta encantada, um mundo de brinquedos. Tudo muito bonito, tudo muito mágico, tudo muito “opa, como é que eu saio daqui mesmo?”.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este encantador jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

