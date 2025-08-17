Análise | Mad Skills BMX 2 no Switch: pedalando entre diversão e frustração Sabe quando você pega uma bicicleta pela primeira vez e sente que o vento te dá um abraço? Pois é… jogar Mad Skills BMX 2 no Nintendo... Game Hall|Do R7 17/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Sabe quando você pega uma bicicleta pela primeira vez e sente que o vento te dá um abraço? Pois é… jogar Mad Skills BMX 2 no Nintendo Switch é meio isso. É aquela mistura entre o desafio de não cair na primeira descida e a sensação deliciosa de pegar velocidade numa ladeira. Só que aqui, claro, não tem joelho ralado — só o ego um pouquinho ferido quando você erra a curva e o adversário passa rindo da sua cara.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Avorion: uma caixa de brinquedos cósmica para sonhadores do espaço

Análise | Mafia: The Old Country – Sangue, cachaça e “famiglia”

Jogamos | Holy Shoot: um roguelike bem legal, mas ainda em construção