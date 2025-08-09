Análise | Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy – RPG mágico e engraçado que tropeça no combate
Sabe aquele livrinho infantil todo colorido e engraçadinho que você ama folhear, mas que não segura muito tempo a sua atenção porque a história é meio repetitiva? Pois é… Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy é exatamente isso em formato de RPG. Ele é adorável, cheio de momentos de comédia genuína e personagens carismáticos… mas quando chega a hora do combate, ai, meu docinho, é como se alguém tivesse esquecido de temperar a comida.
Para uma análise completa e mais detalhes sobre este RPG encantador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
