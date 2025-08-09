Análise | Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy – RPG mágico e engraçado que tropeça no combate Sabe aquele livrinho infantil todo colorido e engraçadinho que você ama folhear, mas que não segura muito tempo a sua atenção porque... Game Hall|Do R7 09/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Sabe aquele livrinho infantil todo colorido e engraçadinho que você ama folhear, mas que não segura muito tempo a sua atenção porque a história é meio repetitiva? Pois é… Mado Monogatori: Fia and the Wondrous Academy é exatamente isso em formato de RPG. Ele é adorável, cheio de momentos de comédia genuína e personagens carismáticos… mas quando chega a hora do combate, ai, meu docinho, é como se alguém tivesse esquecido de temperar a comida.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este RPG encantador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Killing Floor 3: O futuro chegou, e é um CTRL+C/CTRL+V com neon

Jogamos | Gotchi Guardians — Um tower defense que tenta ser legal, mas acerta o coração e erra a alma!

Análise | Shadow Labyrinth – quando Pac-Man resolve ficar sombrio, mas continua roubando o coração da gente