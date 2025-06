Análise | Magic Frog – bullet hell com charme de sapo e alma de clássicos indies Comecei a jogar Magic Frog com aquele misto de curiosidade e desconfiança típica de quem já engoliu uns 50 roguelikes e bullet hells... Game Hall|Do R7 16/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Comecei a jogar Magic Frog com aquele misto de curiosidade e desconfiança típica de quem já engoliu uns 50 roguelikes e bullet hells indie. “Mais um sapinho fofinho atirando feitiço”, pensei. Mas logo percebi que era mais uma joia escondida – um bullet hell side-scroller com upgrades roguelite, ritmo frenético e personalidade própria. Não é só mais um sapo no pântano; é um sapo voador, armado e com rédea solta no estilo clássico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa aventura mágica!

Leia Mais em Game Hall:

Andy Bogard chega em FATAL FURY: City of the Wolves pra mostrar que ainda sabe bater — e bem.

Mundial de Clubes da FIFA 2025 chega no Roblox

Earthion traz de volta os anos 90 com bala, trilha épica e cartucho pro Mega!