Análise | Matchmaker Agency: o Tinder dos Games E aí, galera, bora falar de Matchmaker Agency, esse joguinho que me jogou de cabeça no mundo das tretas amorosas alheias. Porque, né... Game Hall|Do R7 28/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, galera, bora falar de Matchmaker Agency, esse joguinho que me jogou de cabeça no mundo das tretas amorosas alheias. Porque, né, minha vida amorosa já é um caos, então por que não brincar de cupido no Nintendo Switch? Só que ó: gerenciar um app de namoro disfarçado de agência de casamentos pode ser tão difícil quanto decifrar mensagem de contatinho que só responde com “kkk”. Mas vamos por partes, porque aqui tem história, tem jogabilidade e tem umas comparações esdrúxulas que só eu sei fazer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre esse jogo divertido!

Leia Mais em Game Hall:

PUBG MOBILE anuncia campeonatos semanais com premiação em dinheiro

Nova atualização da demo de Into the Dead: Our Darkest Days já disponível

Grind e Bullet: Os novos mapas da Temporada 2 Recarregada de Black Ops 6 vão testar seu reflexo e paciência