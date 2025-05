Análise | Mortisomem: um típico terror do interior brasileiro Se tem uma coisa que me dá gosto de ver é jogo BR metendo o pé na porta do gênero de terror. Num mundo onde o mercado é entupido de... Game Hall|Do R7 12/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Se tem uma coisa que me dá gosto de ver é jogo BR metendo o pé na porta do gênero de terror. Num mundo onde o mercado é entupido de cópia de cópia de jogo americano com jump scare genérico e monstro com cara de animador 3D estagiário, ver uma galera aqui do nosso chão botando a cara no sol com ideias bizarras, folclóricas e com sotaque é coisa pra deixar até o capeta batendo palma.

Não perca a chance de conhecer mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Raidou Remastered: O Mistério da Nostalgia, da Espada e dos Demônios com Charme em novas imagens

Shelby invade o PUBG MOBILE com carros clássicos tunados pro caos

Análise | Bahamut and the Waqwaq Tree: entre serpentes, baleias e os mistérios da alma