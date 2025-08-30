Análise | My Friendly Neighborhood – quando Vila Sésamo encontra Resident Evil e toma café com Fantoches do Capeta Aos MAIORES de 30 anos: lembra quando a gente assistia Vila Sésamo na TV Cultura e pensava: “pô, se esse Elmo tivesse um surto psicótico... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 14h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Aos MAIORES de 30 anos: lembra quando a gente assistia Vila Sésamo na TV Cultura e pensava: “pô, se esse Elmo tivesse um surto psicótico ia dar um jogão”? Pois é, My Friendly Neighborhood fez exatamente isso, só que com uma cara de jogo indie que decidiu misturar Resident Evil clássico com fantoches falantes e fitas de videocassete mofadas. E olha… deu certo!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desse jogo surpreendente!

Leia Mais em Game Hall:

Free Fire: 7 curiosidades sobre o sucesso da Garena

Genshin Impact – Dicas e Segredos para Começar Bem em Teyvat

Análise | Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken – o pesadelo em 8 bits que me fez sentir nos anos 80