Análise | My Money Grows On Trees: o farming mais relaxante da Steam
Quando vi pela primeira vez o nome My Money Grows On Trees, pensei: “Magali, não pode ser simplesmente literal… ou pode?”. Mas olha...
Quando vi pela primeira vez o nome My Money Grows On Trees, pensei: “Magali, não pode ser simplesmente literal… ou pode?”. Mas olha: sim, é literal. No jogo, você planta árvores que, em vez de folhas ou maçãs, dão dinheiro — e eu já queria morar nesse bosque milionário.
Quando vi pela primeira vez o nome My Money Grows On Trees, pensei: “Magali, não pode ser simplesmente literal… ou pode?”. Mas olha: sim, é literal. No jogo, você planta árvores que, em vez de folhas ou maçãs, dão dinheiro — e eu já queria morar nesse bosque milionário.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre esse jogo encantador!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre esse jogo encantador!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: