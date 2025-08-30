Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | My Money Grows On Trees: o farming mais relaxante da Steam

Quando vi pela primeira vez o nome My Money Grows On Trees, pensei: “Magali, não pode ser simplesmente literal… ou pode?”. Mas olha...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Quando vi pela primeira vez o nome My Money Grows On Trees, pensei: “Magali, não pode ser simplesmente literal… ou pode?”. Mas olha: sim, é literal. No jogo, você planta árvores que, em vez de folhas ou maçãs, dão dinheiro — e eu já queria morar nesse bosque milionário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre esse jogo encantador!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.