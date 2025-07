Análise | Ninja Gaiden: Ragebound: uma lâmina de glória retro para o futuro Se você cresceu com os dedos calejados de tanto apanhar de Shinobi no Master System, chorou sangue com Ninja Gaiden no NES, ou saiu... Game Hall|Do R7 31/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h38 ) twitter

Se você cresceu com os dedos calejados de tanto apanhar de Shinobi no Master System, chorou sangue com Ninja Gaiden no NES, ou saiu na porrada com demônio no Ninja Gaiden Black no Xbox, então senta que lá vem golpe carregado de nostalgia: Ninja Gaiden: Ragebound é o que acontece quando um estúdio com alma pega um clássico e devolve a honra da katana com estilo, velocidade e respeito.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo que promete resgatar a nostalgia dos gamers, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

