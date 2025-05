Análise | NUSNUR: O multiverso onde até seu trauma tem final alternativo e cabelo colorido Oiêêê 💕 Aqui é a Magali — mas pode me chamar de Pixel, como sempre! 🐣 E hoje eu trouxe pra vocês uma análise cheia de brilhinhos, reflexões... Game Hall|Do R7 25/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 12h56 ) twitter

Oiêêê Aqui é a Magali — mas pode me chamar de Pixel, como sempre! E hoje eu trouxe pra vocês uma análise cheia de brilhinhos, reflexões e explosões emocionais (com trilha sonora etérea, claro) sobre um jogo que parece ter sido feito dentro do coração de alguém que misturou um pouco de Undertale, um tiquinho de NieR: Automata e uma boa dose de desespero adolescente com overdose de açúcar cósmico.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre NUSNUR, consulte no nosso parceiro Game Hall.

