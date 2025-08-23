Análise | OFF é um remaster do RPG indie sombrio que inspirou Undertale e Omori
OFF nasceu lá em 2008 pelas mãos do misterioso Mortis Ghost, num RPG Maker meio improvisado, mas com tanta identidade que acabou marcando toda uma geração de indies. se você nunca ouviu falar, provavelmente já sentiu o impacto dele em outros jogos: Undertale, Omori, Lisa… todo esse jeitinho de misturar fofura, melancolia e terror psicológico já estava aqui. e agora, em 2025, ele voltou remasterizado, mais bonito, mais acessível e ainda mais estranho (no melhor sentido possível).
