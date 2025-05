Análise | Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster — O samurai voltou, e ainda corta mais que muito soulslike moderno Olha só quem resolveu sair do túmulo do esquecimento gamer: Onimusha 2: Samurai’s Destiny, agora com cara lavada, texturas mais polidas... Game Hall|Do R7 29/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h56 ) twitter

Olha só quem resolveu sair do túmulo do esquecimento gamer: Onimusha 2: Samurai’s Destiny, agora com cara lavada, texturas mais polidas e a mesma jogabilidade travadona que a gente amava (e odiava) nos tempos de pad direcional. A Capcom finalmente acordou de um coma retrô e decidiu trazer de volta uma das séries mais bizarras, fascinantes e injustiçadas da sua era de ouro. E aí, meu chapa, não tem como não se empolgar. Porque não se trata só de nostalgia — é sobre respeito. Respeito ao tempo em que a Capcom fazia jogos que arriscaram antes de virar uma fábrica de remakes de Resident Evil com mais filtro que jogo indie na Steam.

