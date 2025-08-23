Análise | Otherwar: tower defense com crise de identidade (no bom sentido) Se tem uma coisa que tiozão dos games como eu aprende com a idade (além de alongar o pulso antes do boss) é que híbrido bom é aquele... Game Hall|Do R7 23/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h18 ) twitter

Game Hall

Se tem uma coisa que tiozão dos games como eu aprende com a idade (além de alongar o pulso antes do boss) é que híbrido bom é aquele que sabe o que manter simples e onde ousar. Otherwar entra na pista com a ousadia de misturar tower defense e bullet hell — dois gêneros que, em teoria, se bicam: um quer você planejando no overhead, o outro quer você desviando de projétil como se estivesse fazendo cardio. Resultado? Surpreendentemente sólido, quase elegante… e, sim, com tropeços de equilíbrio que dão aquela vontade de apertar Alt+F4 e lembrar da época em que a gente soprava cartucho e achava que isso resolvia tudo.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre o jogo, consulte no nosso parceiro Game Hall.

