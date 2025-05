Análise | Pecker: Um pássaro sem asas, mas com um bico de ouro Pecker! Se você for como eu, já te arrancou uma risadinha infantil antes mesmo de saber do que se trata. Mas, deixando as piadas de... Game Hall|Do R7 31/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 17h37 ) twitter

Game Hall

Pecker! Se você for como eu, já te arrancou uma risadinha infantil antes mesmo de saber do que se trata. Mas, deixando as piadas de lado (por enquanto), vamos falar sério: Pecker é um daqueles jogos que chegam de mansinho, sem muito alarde, mas que conquistam pela criatividade e charme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa joia rara no mundo dos jogos indie!

