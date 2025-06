Análise | Pipistrello and the Cursed Yoyo: O Yoyovania Brasileiro que virou golaço indie A primeira passada: “Yoyovania”? Explica esse neologismo. Jogando Pipistrello and the Cursed Yoyo pela primeira vez, não pude evitar... Game Hall|Do R7 29/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 29/06/2025 - 10h36 ) twitter

Game Hall

A primeira passada: “Yoyovania”? Explica esse neologismo. Jogando Pipistrello and the Cursed Yoyo pela primeira vez, não pude evitar o trocadilho: isso é um Yoyovania, mistura de ioiô com metroidvania. Lembra um primo esquisito do Zelda: Minish Cap que fez um mochilão no centro de São Paulo e voltou com um ioiô amaldiçoado. O game me jogou em um mundo que parecia o GBA reencarnado: pixel art apaixonante, ambientação urbana, e humor que só poderia ter saído da mente de um brasileiro que cresceu jogando em TV de tubo.

Para saber mais sobre essa experiência única e divertida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

