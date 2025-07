Análise | Pixel House: Color by Number — O jogo que pinta sua ansiedade com tons pastéis e amor 🎨✨ Um joguinho que abraça, colore e acalma. Pixel House: Color by Number não quer pressa, só quer te ver feliz — um quadradinho de... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 16h37 ) twitter

Um joguinho que abraça, colore e acalma. Pixel House: Color by Number não quer pressa, só quer te ver feliz — um quadradinho de cada vez. Primeira impressão: “ahhh…” (com suspiro real e cafuné digital) Sabe quando você abre um livro de colorir novinho, ainda com o cheirinho da papelaria e nenhuma folha dobrada? Então. Foi exatamente isso que senti ao entrar em Pixel House pela primeira vez no meu Switch. Um joguinho simples, de colorir por número, com uma proposta tão humilde que parece pedir licença pra ser fofo.

