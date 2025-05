Análise | Rift of the NecroDancer é o roguelike rítmico que transforma crise existencial em música eletrizante Hoje vamos conversar sobre ritmo, monstros e crises existenciais… Tudo ao mesmo tempo, no meio de uma pista de dança. E antes de você... Game Hall|Do R7 25/05/2025 - 11h55 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h55 ) twitter

Hoje vamos conversar sobre ritmo, monstros e crises existenciais… Tudo ao mesmo tempo, no meio de uma pista de dança. E antes de você perguntar: não, isso não é um sonho febril do Jack Black misturado com um show do Daft Punk.

Para uma análise completa e cheia de detalhes sobre este jogo eletrizante, consulte no nosso parceiro Game Hall.

