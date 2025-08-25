Análise | Roadwarden: RPG narrativo que mistura fantasia, escolhas e sobrevivência Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar porque falar de Roadwarden é tipo tentar explicar pra alguém por que você chorou... Game Hall|Do R7 25/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h39 ) twitter

Ai, gente, deixa eu respirar fundo antes de começar porque falar de Roadwarden é tipo tentar explicar pra alguém por que você chorou com um personagem secundário de anime que aparece em dois episódios — parece simples, mas não é. Esse joguinho, feito pelo pessoal da Moral Anxiety Studio, é uma daquelas pérolas escondidas que parecem ter saído direto de um livro de fantasia meio Tolkien, meio Crônicas de Gelo e Fogo, só que com aquela alma melancólica que lembra as tardes em que você ficava escrevendo fanfics no caderno e imaginando que podia ser parte de um mundo mágico.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo envolvente, consulte no nosso parceiro Game Hall.

