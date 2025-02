Análise | Rogue Waters – Quando Sea of Thieves Conhece Darkest Dungeon Bora zarpar, meus consagrados! Só cuidado pra não afundar no primeiro furacão que aparecer… Se tem uma coisa que Rogue Waters ensina... Game Hall|Do R7 11/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h07 ) twitter

Bora zarpar, meus consagrados! Só cuidado pra não afundar no primeiro furacão que aparecer… Se tem uma coisa que Rogue Waters ensina logo nos primeiros minutos, é que ser pirata não é só ficar bebendo rum e gritando ‘ARRRR’ por aí. É estratégia, é planejamento, é saber a hora certa de atirar os canhões e, mais importante, é aceitar que você vai afundar. Muitas vezes. Tipo, mais vezes do que o Titanic e a carreira do Johnny Depp juntos. Mas calma lá, porque por trás dessa dificuldade brutal e dessas mecânicas de roguelite sádicas, existe um jogo que consegue te fisgar mais do que um anzol no mar revolto.

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre este desafiador jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

