Análise | Section 13: roguelite frenético com toque sci-fi temperado com humor Cheguei em Section 13 com a expectativa de encontrar mais um twin-stick genérico, mas em vez disso me deparei com um roguelite carregado... Game Hall|Do R7 19/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 19/06/2025 - 14h56 )

Cheguei em Section 13 com a expectativa de encontrar mais um twin-stick genérico, mas em vez disso me deparei com um roguelite carregado de personalidade, armas malucas e aquela sensação de que a cada run você está descobrindo uma nova história enterrada no laboratório secreto.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo divertido e desafiador, consulte no nosso parceiro Game Hall.

