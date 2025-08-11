Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | Sengoku Dynasty – O SimCity Samurai onde você é líder, pedreiro e guerreiro

Do martelo à katana, Sengoku Dynasty mistura construção, combate e sobrevivência no Japão Feudal, entregando uma experiência única...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Do martelo à katana, Sengoku Dynasty mistura construção, combate e sobrevivência no Japão Feudal, entregando uma experiência única para quem tem paciência de mestre carpinteiro samurai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa aventura samurai!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.