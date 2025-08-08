Análise | Shadow Labyrinth – quando Pac-Man resolve ficar sombrio, mas continua roubando o coração da gente Sabe quando você reencontra um amigo de infância depois de anos e ele tá completamente diferente… mas ainda é ele? Foi exatamente assim... Game Hall|Do R7 08/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h37 ) twitter

Sabe quando você reencontra um amigo de infância depois de anos e ele tá completamente diferente… mas ainda é ele? Foi exatamente assim que me senti jogando Shadow Labyrinth. Nosso redondinho devorador de bolinhas, o Pac-Man, deixou os corredores coloridos dos fliperamas e mergulhou de cabeça em um mundo darkzão, cheio de clima de ficção científica e terror leve, num metroidvania que tenta (e consegue, na maior parte do tempo) ser diferente.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa reinvenção surpreendente do Pac-Man! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

