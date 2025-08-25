Análise | Shinobi: Art of Vengeance é o grande retorno do ninja que todo mundo queria Se você cresceu nos anos 80/90, a palavra Shinobi já deve ter feito seus dedos coçarem de saudade. Era ficha no fliperama, era The... Game Hall|Do R7 25/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h38 ) twitter

Se você cresceu nos anos 80/90, a palavra Shinobi já deve ter feito seus dedos coçarem de saudade. Era ficha no fliperama, era The Revenge of Shinobi detonando no Mega Drive, era Shadow Dancer mostrando que até cachorro de ninja é casca-grossa. Pois bem: depois de anos em silêncio, o clã Oboro ressuscita com Shinobi: Art of Vengeance, desenvolvido pela Lizardcube — os mesmos franceses responsáveis por trazer de volta Wonder Boy e o espetacular Streets of Rage 4.

Não perca a chance de saber mais sobre esse retorno triunfal do ninja! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

