Análise | Sky Revolver: O Retorno do Shmup com Estilo Lembra daqueles fliperamas onde a gente gastava ficha até dizer chega? Sky Revolver é tipo isso, mas no seu console. Desenvolvido pela... Game Hall|Do R7 31/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Lembra daqueles fliperamas onde a gente gastava ficha até dizer chega? Sky Revolver é tipo isso, mas no seu console. Desenvolvido pela ChiliDog Interactive, o jogo é um shoot ‘em up vertical que te coloca no controle do último piloto de caça numa guerra contra um império maligno. É bala pra todo lado, parceiro!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa aventura cheia de ação!

Leia Mais em Game Hall:

PUBG MOBILE x Attack on Titan: A Quebrada Vai Virar Campo de Batalha!

Xbox na Ativa: Semana de jogão, coelho pistola e slime pai solteiro

Suba na vida no GTA Online com grana tripla, carros nervosos e voos de magnata!