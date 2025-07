Análise | s.p.l.i.t é o hacker emo que invadiu minha sanidade digital Quando o DOS encontra o existencialismo, e você não sabe se tá programando ou convocando o Cthulhu com comandos de terminal. Atenção... Game Hall|Do R7 27/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 15h37 ) twitter

Quando o DOS encontra o existencialismo, e você não sabe se tá programando ou convocando o Cthulhu com comandos de terminal. Atenção, tiozões da velha guarda e jovens traumatizados do GitHub: isso aqui não é joguinho de clicar e atirar arco-íris em zumbi não, fiote. s.p.l.i.t é aquele tipo de game que parece que nasceu de uma sessão espírita feita num servidor de BBS amaldiçoado, onde ao invés de evocar fantasmas, você abre o Prompt de Comando e encontra seus próprios demônios internos respondendo com “Acesso Negado”.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

