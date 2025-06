Análise | Squarena no PS5 — Pulo, tiro e caos quadradinho! E aí, boleiragem do videogame e esquadrão da zoeira local! Hoje eu cheguei no Squarena pesadão no PS5 — aquele indie multiplayer arretado... Game Hall|Do R7 29/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 09h16 ) twitter

E aí, boleiragem do videogame e esquadrão da zoeira local! Hoje eu cheguei no Squarena pesadão no PS5 — aquele indie multiplayer arretado que mistura tiro, física cômica e pulo na cara do inimigo como se fosse Getting Over It com revolver. Fiz uma imersão louca nesse mundo 2D colorido e cheio de pancadaria. Então segura essa visão que vai ter comparação com Overcooked, Getting Over It, Fall Guys e até Super Smash Bros — porque Squarena é party game com habilidade, rapidez e caos com gosto de nostalgia arcade.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência explosiva, consulte no nosso parceiro Game Hall.

