Análise | S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition é remaster com mutação

Querido leitor radioativo, se você já se pegou pensando “poxa, como seria viver num mundo pós-apocalíptico onde até o cachorro vira mutante e a gravidade resolve tirar folga às terças-feiras?”, parabéns: a trilogia S.T.A.L.K.E.R. sempre teve a resposta. E agora, com a chegada da tal Enhanced Edition, a promessa é revisitar a Zona com direito a 4K, 60 FPS e, infelizmente, menos dublagem russa e mais saudade do que nunca.

Para uma análise completa e todos os detalhes sobre essa remasterização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

