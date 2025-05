Análise | Steel Seed – O mundo acabou, sobrou um drone e uma mina nervosa Fala, minha tropa das sombras! Hoje o papo é reto e no modo stealth: joguei Steel Seed, aquele jogo indie sci-fi que chegou quietinho... Game Hall|Do R7 24/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 19h55 ) twitter

Fala, minha tropa das sombras! Hoje o papo é reto e no modo stealth: joguei Steel Seed, aquele jogo indie sci-fi que chegou quietinho e, do nada, te dá uma rasteira emocional e outra na jugular com os robô psicopata. Desenvolvido pela galera da Storm in a Teacup (que devia chamar Toró na Cafeteira, porque o bagulho vem quente), o game é um mergulho sombrio num mundo pós-apocalíptico onde a humanidade praticamente faliu e o que sobrou foi máquina, metal e treta no escuro.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

