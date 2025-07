Análise | Survival After the War no PS5 decepciona com bugs, som ausente e gameplay repetitiva 🚨🎭 Alerta de comédia da Magali ‘Pixel’ Susana! Peguem seus fones, seus snacks e preparem o coração para a versão fofamente ácida e... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h17 ) twitter

Game Hall

Alerta de comédia da Magali ‘Pixel’ Susana! Peguem seus fones, seus snacks e preparem o coração para a versão fofamente ácida e deliciosamente crítica da análise sobre Survival After the War no PS5 — porque esse trem virou esquete de stand-up gamer!

Para uma análise completa e divertida, consulte no nosso parceiro Game Hall.

