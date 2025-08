Análise | The Hive: O RTS que te promete Zerg mas entrega SimFormiga bugado Você já quis controlar uma colônia alienígena sinistra em um mundo lovecraftiano cheio de escuridão, caos e táticas refinadas de guerra... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Você já quis controlar uma colônia alienígena sinistra em um mundo lovecraftiano cheio de escuridão, caos e táticas refinadas de guerra biológica? Pois é, eu também. Mas aí você dá play em The Hive e percebe que o que veio foi um RTS com alma de PowerPoint, controle de gelatina e IA de barata tonta, tudo isso embalado num menu que parece feito no Paint e combatendo a sua paciência em tempo real.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre este jogo decepcionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Aurora Defense: Quando o tower defense vira um ritual de azar, desequilíbrio e deck entupido de carta inútil

Análise | Dust Raiders: a estrada da frustração em um pós-apocalipse sem alma

PlayStation revela vários detalhes de Silent Hill f