Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Análise | The Lilliput Workshop é um trenzinho mágico com alguns descarrilamentos

Sabe quando a gente abre uma caixinha antiga da infância e encontra aqueles brinquedos de madeira, cheirinho de guardado e sensação...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Sabe quando a gente abre uma caixinha antiga da infância e encontra aqueles brinquedos de madeira, cheirinho de guardado e sensação de abraço quentinho? Pois é mais ou menos isso que acontece ao jogar The Lilliput Workshop. A proposta é simples, mas irresistível: construir caminhos para um trenzinho bonitinho num mundo que parece saído direto de um livro ilustrado. Só que, como em toda fábula, nem tudo é perfeitinho — às vezes o trem descarrila, ou melhor, o jogo tropeça em alguns detalhes técnicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa experiência mágica!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.