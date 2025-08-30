Análise | The Lilliput Workshop é um trenzinho mágico com alguns descarrilamentos Sabe quando a gente abre uma caixinha antiga da infância e encontra aqueles brinquedos de madeira, cheirinho de guardado e sensação... Game Hall|Do R7 30/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 15h57 ) twitter

Sabe quando a gente abre uma caixinha antiga da infância e encontra aqueles brinquedos de madeira, cheirinho de guardado e sensação de abraço quentinho? Pois é mais ou menos isso que acontece ao jogar The Lilliput Workshop. A proposta é simples, mas irresistível: construir caminhos para um trenzinho bonitinho num mundo que parece saído direto de um livro ilustrado. Só que, como em toda fábula, nem tudo é perfeitinho — às vezes o trem descarrila, ou melhor, o jogo tropeça em alguns detalhes técnicos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa experiência mágica!

