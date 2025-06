Análise | The Midnight Walk – Terror de argila que sussurra direto no seu coração Eu mergulhei de cabeça em The Midnight Walk, e vou te dizer: é como se Tim Burton encontrasse Little Nightmares num bar escuro e resolvesse... Game Hall|Do R7 19/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 19/06/2025 - 12h37 ) twitter

Eu mergulhei de cabeça em The Midnight Walk, e vou te dizer: é como se Tim Burton encontrasse Little Nightmares num bar escuro e resolvesse dar uma balada com loft em stop-motion — e ainda trouxesse você pra dançar como um rato de biblioteca medroso. Em primeira pessoa, pep into mundos de barro e terror, guiado pelo frágil Potboy. Mas será que é só beleza e susto? Vem comigo nessa caminhada às 3 da manhã (mas sem barulho, ok?)!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa experiência única!

