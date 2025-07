Análise | The Wandering Village – Construa, sobreviva e cuide do seu monstrão E funciona melhor do que muita promessa AAA por aí! Se você tá cansado de survival builder igual a miojo (três minutos e já perdeu... Game Hall|Do R7 24/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h18 ) twitter

E funciona melhor do que muita promessa AAA por aí! Se você tá cansado de survival builder igual a miojo (três minutos e já perdeu a graça), The Wandering Village é um alívio. Um jogo onde você constrói sua vila no lombo de uma criatura mitológica gigante chamada Onbu, tentando sobreviver num mundo pós-apocalíptico cheio de esporos tóxicos, biomas extremos e — acredite — decisões que envolvem cocô, catapulta e cogumelos.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

