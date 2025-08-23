Análise | The Way of the Tray: Japanese Restaurant Simulator – Um restaurante cheio de yokais famintos e bandejas tropeçantes
Sabe quando a gente vai num restaurante e o garçom equilibra dez pratos no braço e você pensa “se fosse eu, já tinha derrubado tudo...
Sabe quando a gente vai num restaurante e o garçom equilibra dez pratos no braço e você pensa “se fosse eu, já tinha derrubado tudo no colo da tia da mesa do lado”? Pois é exatamente essa sensação que The Way of the Tray captura – só que aqui o público não é feito de humanos normais. Você vai servir yokais, aranhas gigantes e kappas mal-humorados, e sinceramente… eu já quero um desses clientes reclamando que a sopa não veio quente o suficiente só pra ver a treta acontecer.
Para uma análise completa e divertida, consulte no nosso parceiro Game Hall.
