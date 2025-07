Análise | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: o rei do Half Pipe tá de volta! Salve, salve, skatistas de sofá, viúvos do PS2, e mestres do controle invertido! O Spider tá de volta na base do kickflip emocional... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Salve, salve, skatistas de sofá, viúvos do PS2, e mestres do controle invertido! O Spider tá de volta na base do kickflip emocional, porque Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 chegou quebrando tudo, parça! Depois do sucesso cabuloso da remasterização do 1 e do 2, agora a Activision e a Iron Galaxy Studios chutaram a nostalgia no meio da nossa cara com uma edição caprichada dos dois capítulos mais insanos da franquia. E olha… é grind, wallplant, special trick e câmera zoada — tudo no mesmo combo.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa análise incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Pixel House: Color by Number — O jogo que pinta sua ansiedade com tons pastéis e amor

Análise | Survival After the War no PS5 decepciona com bugs, som ausente e gameplay repetitiva

Análise | Tsukuyomi: The Divine Hunter é viciante, mas sofre com IA bizarra e monetização agressiva