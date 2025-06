Análise | Traxion: Porque tortura com pixel art agora é considerada meditação Apresentando: o jogo que confunde psicotécnico com gameplay! Você acha que já jogou coisa difícil até que baixa Traxion, e percebe... Game Hall|Do R7 25/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 10h36 ) twitter

Game Hall

Apresentando: o jogo que confunde psicotécnico com gameplay! Você acha que já jogou coisa difícil até que baixa Traxion, e percebe que o verdadeiro boss final é sua coordenação motora fina. O jogo, gratuito (sim, esse é o primeiro aviso), chegou sorrateiro no Steam com uma proposta simples: você pilota uma nave dentro de cavernas apertadas, usando um raio trator pra coletar pods que pesam mais que sua paciência.

