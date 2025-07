Análise | Tsukuyomi: The Divine Hunter é viciante, mas sofre com IA bizarra e monetização agressiva 🚨🎭 Atenção, passageiros! Preparem-se porque a Magali ‘Pixel’ Susana está descendo do trem da amizade e subindo no trem da realidade... Game Hall|Do R7 12/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h17 ) twitter

Atenção, passageiros! Preparem-se porque a Magali ‘Pixel’ Susana está descendo do trem da amizade e subindo no trem da realidade pra uma versão ainda mais afiadíssima dessa análise de Tsukuyomi: The Divine Hunter**! ** A partir de agora megaten-lite grátis no bolso pode ser considerada “arte digital”? Quando vi Tsukuyomi estreando no Steam, pensei: “Ah, mais um Slay-the-Spire-ish gratuito, excelente!”. Mas então veio a arte do Kaneko e eu fiquei tipo: “Eita, a Nintendo esqueceu essa EPICNESS aqui?” É Megaten Lite, é de graça e cabe no bolso. Então, a partir de agora, se alguém disser que criatividade em jogo grátis não impressiona, você responde: “Você não jogou Tsukuyomi.”

