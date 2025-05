Análise | Two Falls: Nishu Takuatshina – quando andar devagar é a única forma digna de se perder (versão PS5) Alguns jogos são como filmes de ação dirigidos por adolescentes com acesso ilimitado a cafeína e Unreal Engine. Outros são como sonetos... Game Hall|Do R7 18/05/2025 - 14h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h43 ) twitter

Alguns jogos são como filmes de ação dirigidos por adolescentes com acesso ilimitado a cafeína e Unreal Engine. Outros são como sonetos, delicadamente compostos por mãos calejadas, que falam mais de alma do que de espada. Two Falls é o segundo tipo. E se você está procurando explosões, tiro, porrada e bomba… já pode ir jogando aquele Call of Whatever 23. Aqui, o que explode é a sua percepção. E o que você mata — com sorte — é a sua ignorância.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa experiência única, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

