Análise | Vagrus – The Riven Realms: uma caravana pelo apocalipse, entre mortos, demônios e boletos vencidos Imagine que Mad Max foi jogado no universo de Dark Sun, com a cabeça enfiada num balde de livros do Kentaro Miura, enquanto lia regras... Game Hall|Do R7 07/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h26 )

Imagine que Mad Max foi jogado no universo de Dark Sun, com a cabeça enfiada num balde de livros do Kentaro Miura, enquanto lia regras de Dungeons & Dragons com a voz do Morgan Freeman narrando sua destruição inevitável. Bem-vindo ao mundo de Vagrus – The Riven Realms, um RPG indie que parece ter sido feito especialmente para quem sente saudade da dor de perder tudo porque apostou que dava pra atravessar um deserto com meia garrafa d’água e dois pães duros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes dessa experiência desafiadora!

