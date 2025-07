Análise | Worms Armageddon: Anniversary Edition: Minhocas, mísseis e muita nostalgia explosiva! Preparem os bazucas, chamem o Holy Hand Grenade e se protejam do tapete vermelho de napalm: Worms Armageddon voltou, agora devidamente... Game Hall|Do R7 08/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h18 ) twitter

Preparem os bazucas, chamem o Holy Hand Grenade e se protejam do tapete vermelho de napalm: Worms Armageddon voltou, agora devidamente estacionado no PlayStation 5 e Xbox Series X/S! E sim, a guerra das minhocas mais caóticas dos games continua tão viciante quanto há 25 anos, só que agora com loadings mais rápidos, gráficos suavizados e um saborzinho de infância que a gente não sabia que sentia tanta falta.

Para uma análise completa e mais detalhes sobre essa nostalgia explosiva, consulte no nosso parceiro Game Hall.

