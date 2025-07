Análise | Wuchang: Fallen Feathers é o soulslike que mistura Dark Souls com gripe aviária e ainda dá certo Preparem seus remédios contra febre, porque Wuchang: Fallen Feathers chegou pra mostrar que a China não tá só copiando o trabalho de... Game Hall|Do R7 23/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h58 ) twitter

Game Hall

Preparem seus remédios contra febre, porque Wuchang: Fallen Feathers chegou pra mostrar que a China não tá só copiando o trabalho de casa do Miyazaki — ela tá botando tempero, espirrando sangue artístico com pena pra todo lado e deixando muita produtora famosa no chinelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes desse jogo que promete surpreender!

