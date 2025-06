Andy Bogard chega em FATAL FURY: City of the Wolves pra mostrar que ainda sabe bater — e bem. Peguem seus controles arcade, ajustem suas bandanas invisíveis e deem play na playlist com trilha de Metal Slug porque ANDY BOGARD... Game Hall|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h37 ) twitter

Game Hall

Peguem seus controles arcade, ajustem suas bandanas invisíveis e deem play na playlist com trilha de Metal Slug porque ANDY BOGARD está de volta, e não veio pra trocar receita de miojo com ninguém. A SNK confirmou que o shinobi metrosexual favorito da galera chega em FATAL FURY: City of the Wolves no próximo dia 24 de junho, como o primeiro DLC do Season Pass 1. E já vou avisando: é muita marra, muito estilo e mais golpe aéreo que casamento de anime.

