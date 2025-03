Aniversário do Hype Games: Jogos com até 90% de desconto pra geral aproveitar! E aí, tropa dos descontos! Se tu tava só esperando uma desculpa pra renovar a biblioteca de games, o Hype Games chegou com a solução... Game Hall|Do R7 13/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h47 ) twitter

E aí, tropa dos descontos! Se tu tava só esperando uma desculpa pra renovar a biblioteca de games, o Hype Games chegou com a solução! A loja digital da Level Up tá soprando nove velinhas e, em vez de bolo, tá servindo promoção braba com até 90% de desconto em jogos, créditos e assinaturas!

Não perca essa oportunidade incrível e consulte no nosso parceiro Game Hall para saber mais!

