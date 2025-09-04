Logo R7.com
Annapurna Interactive vai levar três segredos guardados a sete chaves pra Tokyo Game Show 2025

Publisher de Stray, Outer Wilds e What Remains of Edith Finch estreia na TGS prometendo três anúncios misteriosos, além de LEGO Voyagers...

Game Hall|Do R7

Publisher de Stray, Outer Wilds e What Remains of Edith Finch estreia na TGS prometendo três anúncios misteriosos, além de LEGO Voyagers. Vai ter gato, vai ter espaço e, quem sabe, vai ter choro filosófico no meio do pavilhão.

Não perca a chance de saber mais sobre os segredos que a Annapurna Interactive está preparando para o Tokyo Game Show 2025

