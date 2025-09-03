Arena Breakout: Infinite chega em setembro no Steam Jogo tático de tiro e extração grátis será lançado em 15 de setembro, trazendo cinco mapas, novas armas, melhorias na Oficina e filosofia... Game Hall|Do R7 03/09/2025 - 16h39 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h39 ) twitter

Jogo tático de tiro e extração grátis será lançado em 15 de setembro, trazendo cinco mapas, novas armas, melhorias na Oficina e filosofia anti pay-to-win.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall para saber mais sobre as novidades e o que esperar desse lançamento!

