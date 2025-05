Artis Impact chega em 7 de agosto no Steam com um mundo pós-apocalíptico cheio de alma, sarcasmo e pixels Tem jogo que chega com gritaria, explosão e marketing gritando no nosso ouvido. E tem jogo que chega de mansinho, com um traço delicado... Game Hall|Do R7 22/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Tem jogo que chega com gritaria, explosão e marketing gritando no nosso ouvido. E tem jogo que chega de mansinho, com um traço delicado, uma história triste com toques de humor e um robô sarcástico te fazendo companhia pelo fim do mundo.

Não perca a chance de conhecer essa obra única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Xenoverse 2 recebe novo DLC com Gokuzinho SSJ4 e Vegetinha SSJ3 de Daima

SHADOW LABYRINTH ganha trailer sombrio e revela uma conexão pixelada com PAC-MAN

Análise | Mandragora: Whispers of the Witch Tree — um metroidvania com raízes profundas