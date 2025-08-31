As comidas mais bizarras dos videogames que você jamais comeria na vida real
Comida em videogame sempre foi aquele detalhe reconfortante: você apanha de monstros, quase morre, e de repente encontra uma maçã brilhando...
Comida em videogame sempre foi aquele detalhe reconfortante: você apanha de monstros, quase morre, e de repente encontra uma maçã brilhando no chão… pronto, vida cheia! Na vida real? Se eu achasse um frango inteiro dentro de uma lata de lixo, provavelmente chamaria a vigilância sanitária, não devoraria feliz pra recuperar energia. Mas no mundo dos games, tudo faz sentido.
Comida em videogame sempre foi aquele detalhe reconfortante: você apanha de monstros, quase morre, e de repente encontra uma maçã brilhando no chão… pronto, vida cheia! Na vida real? Se eu achasse um frango inteiro dentro de uma lata de lixo, provavelmente chamaria a vigilância sanitária, não devoraria feliz pra recuperar energia. Mas no mundo dos games, tudo faz sentido.
Quer saber mais sobre essas iguarias inusitadas? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!
Quer saber mais sobre essas iguarias inusitadas? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: