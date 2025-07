Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji será lançado em 16 de setembro Pode afiar a lâmina oculta e preparar a bandana do clã ninja, porque a Ubisoft anunciou oficialmente que a primeira expansão de Assassin... Game Hall|Do R7 26/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Pode afiar a lâmina oculta e preparar a bandana do clã ninja, porque a Ubisoft anunciou oficialmente que a primeira expansão de Assassin’s Creed Shadows já tem data marcada: 16 de setembro. O conteúdo, batizado de Claws of Awaji, será pago para o público geral, mas gratuito para quem comprou o jogo na pré-venda — um agrado pra quem confiou no taco da Ubi antes do lançamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Game Hall:

Dying Light: The Beast é adiado pra setembro e meu coração parkour zumbi

Metroid Prime 4: Beyond pode estar prestes a pousar

Elden Ring Nightreign ganha modo cooperativo para dois jogadores no fim de julho