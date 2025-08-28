Atari compra direitos de cinco jogos da Ubisoft: e a nostalgia agora tem CNPJ
Olha só, meus caros, a Atari voltou a dar aquele passo maroto no bingo da indústria gamer: comprou cinco IPs esquecidas da Ubisoft. Sim, a mesma Atari que vive tentando ressuscitar a própria glória dos anos 70 agora decidiu adotar uns órfãos da Ubi. Os felizardos foram: Cold Fear (2005), Child of Eden (2011), I Am Alive (2012), Grow Home (2015) e Grow Up (2016).
Para saber mais sobre essa compra inusitada e o que a Atari planeja fazer com esses jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
